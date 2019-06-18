Медики рассказали, чем чреваты кондиционеры
Аномально высокие летние температуры провоцируют активное использование систем кондиционирования помещений — однако не всегда это безопасно.
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Надежда Попова предупреждает, что резкий перепад температур при попадании с уличной жары в прохладное кондиционируемое пространство чреват сосудистым спазмом, обострением хронических респираторных заболеваний.
Кроме того, присущая помещениям с кондиционерами сухость воздуха сокращает способность слизистых оболочек к выполнению защитной функции, делая организм более уязвимым к возбудителям инфекций и вызывая дискомфортные ощущения.
Еще одно опасное последствие применения кондиционеров, напоминает врач-терапевт Варвара Веретюк, это риск заражения легионеллезом — эта инфекция дыхательных путей развивается при вдыхании загрязненных микробом водных частиц, одним из основных источников распространения которых является кондиционер, сообщает Info Sibnet.
Между тем в столичных центрах социального обслуживания и их филиалах начали работать «комнаты прохлады». В течение суток эти помещения могут посетить более девяти тысяч человек.
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