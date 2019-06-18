Принц Гарри и Меган Маркл показали малыша Арчи
Герцог и герцогиня Сассекские, которые недавно стали родителями, опубликовали фотографию своего грудного сына Арчи.
В официальном Instagram принца Гарри и Меган Маркл появился снимок малыша, которому пошел всего второй месяц. Подпись к фото уточняет, что оно сделано в особый день — первый для Арчи День отца.
Напомним, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая. Он восьмой правнук королевы Елизаветы II и седьмой в очереди престолонаследников английской королевской семьи.
Как оказалось, няня ребенка вынуждена была подписать массивное соглашение о неразглашении информации. В обмен на секретность няня была освобождена от необходимости приезжать по вызову в ночные часы: Меган Маркл сама следит за ребенком и кормит его каждые несколько часов.
Читайте также: На актрисах не женятся: муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри