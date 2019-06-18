Потомки Фриды Кало опровергли существование записи ее голоса
• 02:56 • 18 июня 2019
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Родственникам художницы ничего не известно о каких бы то ни было записях ее голоса
Фото: Наталия Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Внучатая племянница художницы Фриды Кало опровергла возможность существования записи голоса знаменитой мексиканки.
Как утверждает Мара Ромеро Кало, родственникам художницы ничего не известно о каких бы то ни было записях ее голоса — включая ту, что недавно обнаружили сотрудники национальной библиотеки Мексики, сообщает Milenio.
Предположительно, пресловутая запись была сделана примерно в 1953 или 1954 году и посвящалась мужу Кало — художнику Диего Ривере. В настоящее время специалисты занимаются поиском доказательств идентичности голоса Кало.
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