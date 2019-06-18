Менее половины опрошенных россиян решили отправить детей в вуз
Исследование интернет-сервиса по поиску работы и сотрудников показало: дети лишь 47 процентов респондентов планируют по окончании школы продолжить получение образования в высших учебных заведениях.
Более 25 процентов опрошенных рассказали, что их дети пойдут учиться в средние специальные учреждения, в 19 процентах семей еще не определились с дальнейшими планами. 1 процент участников исследования признал, что их дети сразу после школы пойдут работать.
Таким образом, существенно сократилось число будущих абитуриентов вузов (с 80 процентов в 2010 году) и выросло количество тех, кто собирается осваивать профессию в училище (с 8 процентов в 2010 году).
Опрос сервиса по поиску работы Superjob проводился в 299 населенных пунктах Россия с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тысячи родителей детей, заканчивающих школу в 2019 году, сообщает РИА Новости.
Ранее интернет-сервис по поиску работы и сотрудников провел опрос среди родителей выпускников этого года и выяснил, какие профессии чаще всего выбирали вчерашние школьники.
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