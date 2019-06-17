Эксперт назвала специальности, которые гарантируют успешное трудоустройство

Только 71 процент выпускников московских вузов 2015–2017 годов работает по специальности. Об этом свидетельствуют исследования ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ. Большинство из них — выпускники технических факультетов: «Информатика и вычислительная техника», «Авиационная и военно-ракетная техника» и других.

«Вечерняя Москва» узнала у директора Института развития образования Ирины Абанкиной, с чем связан тот факт, что гуманитарные специальности менее востребованы? И куда лучше поступать, чтобы потом не было проблем с трудоустройством?

По мнению Ирины Абанкиной, определение «работа по специальности» сегодня устарело.

— Мы перешли на уровневую систему образования — бакалавриат, магистратура — то есть студентов готовят не по специальностям, а по направлениям, — рассказала она «Вечерней Москве». — Каждое из направлений включает в себя очень широкий круг специальностей. Например, «Юриспруденция» — это адвокатура, работа в нотариате или гражданском судопроизводстве; «Экономика» — финансы, инвестиции и так далее. Существует огромное количество направлений, связанных с компьютерными технологиями.

Например, выпускники бакалавриата факультета экономики и менеджмента устраиваются в торговую сеть. И на вопрос, работают ли они по специальности, эти ребята, вероятно, ответят отрицательно. Тем не менее их деятельность связана с менеджментом.

Однако есть направления, которые сегодня пользуются особым спросом, утверждает Абанкина.

— Например, в сотрудниках сейчас нуждаются оборонно-промышленные предприятия. И поэтому выпускники инженерных, технических направлений достаточно востребованы. Найти работу по таким сложным специальностям, как дизайн, архитектура, однако, достаточно непросто. Дело в том, что в Москву за получением подобного образования приезжает много иногородних, потому что у себя устроиться не могут. В результате число специалистов во много раз превышает количество предложений, — объяснила эксперт.

При выборе будущей специальности Ирина Абанкина рекомендует ориентироваться на быстроразвивающиеся компании. И неважно, какова сфера их деятельности.

— Если предприятие показывает стабильный экономический рост до 20 процентов в год, значит, оно будет нуждаться в сотрудниках. В целом можно уверенно сказать, что будущее — за организациями, занимающимися информационными технологиями. Поэтому, я думаю, лучше ориентироваться в плане образования на эту сферу, — говорит эксперт.

А вот ориентироваться на неповоротливые, хотя и крупные предприятия, довольно рискованно. Там очень низкая ротация кадров, утверждает Ирина Абанкина.

Читайте также: Школьники, получившие из-за чернил ноль баллов на ЕГЭ, до 21 июня узнают результаты