Школьники, получившие из-за чернил ноль баллов на ЕГЭ, до 21 июня узнают результаты
Результаты ЕГЭ по математике трех школьников из Астрахани, которые получили ноль баллов из-за использования неправильных чернил, будут обнародованы до 21 июня. Работы ребят рассмотрит специальная конфликтная комиссия.
Известно, что дата заседания будет связана с нагрузкой на членов комиссии, так как не только указанные школьники подали апелляцию. Есть и другие дети, которым хотелось бы получить более высокий балл.
— Главное отличие будет в том, что у этих трех учеников будут проверяться подлинники работ, а не копии, как у всех остальных, подавших на апелляцию. Если в работах учеников будут замечены нарушения вроде потертости и зачеркивания, то количество набранных баллов может не измениться, — передает РИА Новости слова представителя областного Министерства образования и науки.
Напомним, что один из школьников использовал неправильные чернила на всех экзаменах.
Читайте также: Школьники смогут быстро узнавать результаты экзаменов через новый виджет