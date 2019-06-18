Вера и научная деятельность

Как-то у одного мудреца спросили, какую бы науку он назвал самой важной? Тот, немного подумав, ответил: «Ту, которая учит человека отучаться от зла».

Вопреки часто встречающемуся мнению Церковь положительно относится к научной деятельности. Более того, ею занимались православные священнослужители и даже епископы. Так, причисленный Церковью к лику святых врач Лука Войно-Ясенецкий разработал новый метод обезболивания — регионарную анестезию. Священник Павел Флоренский был одним из разработчиков плана ГОЭЛРО (Государственной электрификации России) и автором многочисленных научных публикаций и работы о диэлектриках.

Имели блестящее образование и занимались наукой Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и другие отцы Церкви.

Среди священнослужителей, монашествующих, которые известны как ученые, много наших современников, например, доктор технических наук протоиерей Александр Половинкин, специалист в области алгебраической геометрии протоиерей Александр Геронимус, кристаллограф доктор геолого-минералогических наук диакон Сергей Кривовичев, физик протоиерей Кирилл Копейкин. Среди ученых есть и посвятившие свою жизнь Богу женщины, например, историк, археолог, участница археологических экспедиций в Таджикистан монахиня Анувия (Виноградова), ученый-химик игуменья Серафима (Черная), которая создала новую отрасль резинового производства — латексную технологию и участвовала в разработке скафандров для космонавтов, в том числе для Юрия Гагарина.

Научная деятельность, по словам святителя Феофана Затворника, развивает в человеке такие добрые качества, как трудолюбие, внимательность, аккуратность, терпение, смиренное доверие Богу, потому что человек, изучая окружающий мир и космос, находит много полезного для своей души. Очень значимо и само намерение человека: хочет ли он совершить открытие ради общественного признания, награды или им движет стремление принести пользу людям, помочь в облегчении труда и страданий при болезнях. Так было с архиепископом Лукой, который надеялся на Бога, желая вернуть людям здоровье. Науку можно назвать одним из способов развития в себе добродетели.

Научная деятельность развивает в человеке такие добрые качества, как трудолюбие, внимательность, аккуратность, терпение, смиренное доверие Богу Фото: Волков Павел, «Вечерняя Москва»

Святитель Феофан сформулировал главный принцип, которым должен руководствоваться христианин-ученый: «Делай веру господственной, а науку подчиненной». Как отмечал святой, не существует науки полностью оформленной, сложившейся. Занимаясь исследованием, ученый получает факты, которые необходимо систематизировать, но всегда остается еще много неизвестного. Конечно, в результате научной работы появляются исследования, в которых авторы пытаются объединить полученные знания, однако будет неверным утверждать, будто наука считает что-то единственно правильным. Чаще всего наука выдвигает те или иные суждения в виде гипотезы или мнения конкретного ученого. Но все научные данные имеют узкое направление и, как говорит святитель Феофан, их нельзя брать в качестве руководящих в других областях жизни.

Эту мысль подтверждают сами ученые. Абрахам Кресси Моррисон, знаменитый химик и президент Нью-Йоркской академии наук, признавался, что, чем больше исследователь совершает открытий, тем необъятнее перед ним предстает область неизвестного.

По словам философа Ивана Ильина, наука никогда не сможет точно установить, что собой представляют электроны, энергия, витамины. Различные толкования — это только слабые попытки человека объяснить для себя неизведанное. Например, в научных справочниках при определении электрона используются выражения «считается» или «насколько это известно». Это говорит о том, что наука пытается проникнуть в неведомые области мира и познать его устройство, но насколько это ей удается, зависит от того, в какой мере эта область открыта для познания. Однако, независимо от получаемых результатов, практическая значимость научной деятельности очевидна. С одной стороны, благодаря новым открытиям человек учится жить в этом мире, с другой — видя его красоту, познавая законы, он убеждается в величии и мудрости Творца.

Наука только находится в поиске истины, а для православного христианина она определена раз и навсегда. «Весь труд у нас обращается на усвоение, а не на открытие ее», — пишет святитель Феофан. Научное знание постоянно стремится вперед, все подвергает сомнению, в то время как верующий человек призван быть стойким, твердым в вере (см. 1 Кор. 16, 13), подтверждать ее ежедневным подвигом жизни, проповедовать Господа другим людям.

Если человек выбирает центром жизни веру в Иисуса Христа, то система приоритетов четко выстраивается. Будучи епископом, известным богословом и публицистом, святитель Феофан (Говоров) понимал, что истинную и главную ценность для него составляет вера. Когда научная и общественная деятельность стала приносить ущерб духовной жизни, святой ушел в затвор. Он не перестал заниматься научной деятельностью, но основой его жизни стало познание Бога. В результате именно пребывание в Вышенской пустыни оказалось самым плодотворным периодом его богословской работы. Во время затвора святителем было написано большинство трудов, которыми по сей день руководствуются многие православные христиане.

Святитель Феофан Затворник отмечает, что без стержня — веры в Бога — вся человеческая деятельность обращается в прах. Это вовсе не означает, что кроме веры не может быть ничего иного, но именно твердым ее исповеданием, христианской жизнью человек обретает Бога. Этого не могут дать ни наука, ни другие сферы деятельности. Так, по замечанию святого, прогресс и новейшие открытия не смогли и не сумеют привести человека к совершенной вечной жизни. Те же, кто истинно верил, достигли ее. Это многочисленный сонм угодников Божиих, к которым мы постоянно обращаемся и получаем от них помощь, утешение, поддержку в борьбе с собственными страстями.

Именно поэтому вера должна составлять основу человеческой жизни, а занятия наукой для христианина являются одним из средств для достижения важной цели — познания величия Творца. Тогда деятельность ученого действительно будет служить на пользу людям.

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