Лучшие фотографии Москвы покажут в парке «Зарядье»
В столице пройдет фотоконкурс «Планета Москва — 2019». Заявку на участие можно подать до 21 июля.
Фотографы уже прислали более 825 работ. По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, с приходом лета мастера изображений уделяют особое внимание городским пейзажам.
— Ваши кадры — не просто летопись жизни большого города, но и повод для городских властей посмотреть на свою работу с другого ракурса, — цитирует Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.
Победителей определят в шести номинациях. Выставка будет приурочена ко Всемирному дню фотографии и откроется 17 августа в парке «Зарядье». Фотоконкурс «Планета Москва» пройдет уже в седьмой раз.
Читайте также: Творческую встречу с участниками фотоконкурса провели в редакции «Вечерней Москвы»