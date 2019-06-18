Москвичам посоветовали хранить продукты в вакуумной упаковке из-за жары
• 08:11 • 18 июня 2019
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Самыми скоропортящимися продуктами являются молочные и кисломолочные продукты
Фото: https://pixabay.com
Продукты лучше всего хранить в холодильнике и в вакуумной упаковке для продления их срока годности в жаркую погоду. Об этом сообщила начальник государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Екатерина Чердакова.
По ее словам, в жаркую погоду важно, чтобы продукты были ограничены в доступе воздуха. Именно для этого необходимо использовать вакуумную упаковку. В ней лучше всего хранить мясные и рыбные изделия, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Она добавила, что самыми скоропортящимися продуктами являются кондитерские изделия, салаты, а также молочные и кисломолочные продукты.
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