Благотворительный спектакль на двух языках показали в Москве

«Что я помню о себе» — спектакль-размышление, действие которого происходит сразу в двух пространствах: в повседневной жизни герой — успешный человек с хорошей работой и любящей женой, а во сне он погружается в воспоминания о далекой родине. Постановка двуязычная — стихи и песни звучат на татарском языке. Таким образом, спектакль — пример еще и языковой инклюзии.

— В нашем спектакле играют непрофессиональные актеры, часть из них имеют инвалидность, — рассказала руководитель инклюзивной студии «Э-моция» Инесса Клюкина. — Актеры попадают в «Э-моцию» самыми разными путями: кто-то через знакомых, друзей, кто-то находит нас в соцсетях, кто-то в сюжетах телеканалов.

Как объяснила Клюкина, проект полностью добровольческий: актеры не платят за обучение в студии и не получают зарплату за выступления.

— Более того, даже на наши спектакли мы не продаем билеты — приходят все, кто хочет, — сказала руководитель студии. — Себя мы видим как группу, оказывающую благотворительность нашему зрителю. Мы не делаем акцент на том, что актеры — люди с инвалидностью, стараемся ориентироваться на широкую публику и быть интересными именно в культурном, а не в социальном плане.