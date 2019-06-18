Специалист рассказал, чем опасно употребление алкогольных коктейлей в жару

Департамент здравоохранения Москвы посоветовал не пить алкогольные прохладительные напитки в жару. По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога департамента Евгения Брюна, это может нарушить терморегуляцию организма и увеличивает риск получения теплового удара.

Медик утверждает, что такие коктейли, как мохито, джин-тоник и другие, если в них содержится алкоголь, совсем не освежают в теплую погоду.

— Содержащийся в них спирт обладает токсическим действием, изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже, и нарушает терморегуляцию, — пояснил он, добавив, что на какое-то короткое время эти напитки действительно могут улучшить ваше состояние, но после вам может стать очень душно, вы почувствуете слабость и вялость.

При этом, отметил Брюн, в таком состоянии сложно определить степень терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара очень высок, сообщает агентство «Москва».

Специалист Депздрава также напомнил, что купаться в состоянии алкогольного опьянения тоже нежелательно. Это, считает медик, просто опасно.

— Основная масса утонувших в купальный сезон — это лица в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал он, объяснив это тем, что этиловый спирт оказывает негативное воздействие на сердце и заставляет его работать в экстремальном режиме.

Евгений Брюн добавил, что в связи с резким перепадом температур на суше и в воде у человека, выпившего алкогольный напиток, может произойти коронарный спазм. В воде оказать медицинскую помощь почти нереально, поэтому люди погибают.

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