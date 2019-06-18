Госинспекция ликвидировала два объекта незаконного строительства
Как сообщает пресс-служба ведомства, незаконное строение не было поставлено на технический учет и было размещено без разрешительной документации на земельном участке, не предоставленном под строительство. В связи с этим хозяйственную постройку демонтировали.
— Вопрос об освобождении участка обсуждался коллегиально на окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Юго-Западного административного округа столицы, — добавили представители госинспекции. — Сейчас строение снесено, нарушение земельного законодательства устранено.
Незаконная хозяйственная постройка располагалась рядом с жилым домом по улице Гарибальди, владение 26, корпус 5.
Также незаконные складские ангары снесли в районе Москворечье-Сабурово. На территории, где запрещено строительство, без разрешительной документации и вопреки градостроительным нормам, было возведено одноэтажное строение общей площадью 138 квадратных метров. Владельца привлекли к административной ответственности.