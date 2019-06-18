Москвичам покажут, как создавался знаменитый ландшафтный парк
В экспозицию вошли уникальные фото- и видеоматериалы, поэтапно показывающие создание парка. Посетители увидят, как создавались четыре уникальные природные зоны «Зарядья», смотровая площадка «Парящий мост» и концертный зал с двумя амфитеатрами.
— «Зарядье» — знаковый, грандиозный по сложности и значимости проект для Москвы и для компании «Мосинжпроект». Мы гордимся тем, что все удалось реализовать в соответствии с авторским замыслом, качественно и в очень сжатые сроки, — заявил генеральный директор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин. — Безусловно, это получилось благодаря слаженной и профессиональной работе всех участников процесса.
Помимо этого, отдельным экспонатом станет награда «Специальный приз жюри» от Международной премии MIPIM Awards, которую команда, ответственная за создание «Зарядья», получила в прошедшем марте на форуме в Каннах.
Выставка «Строить и побеждать. Как создавался парк «Зарядье» продлится до 23 июля и будет доступна для посещения в часы работы Медиацентра, с 10:00 до 22:00.