Сестра Бари Алибасова предположила, что его могла отравить жена
Зоя Алибасова, сестра музыкального продюсера Бари Алибасова, отравившегося 4 июня жидкостью для прочистки труб, которую он выпил по ошибке, заявила, что чистящее средство ему подсунул кто-то из близких музыканта.
По словам Зои, ее брата отравила семья Шукшиных. Она не исключает, что это могла быть супруга композитора Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом родственница Алибасова рассказала в эфире ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале.
Напомним, что композитор Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Ему диагностировали четвертую (максимальную) степень ожога желудка. Врачи приняли решение ввести артиста в состояние медикаментозного сна, из которого он недавно вышел.
17 июня стало известно, что Алибасова выписали из больницы. В течение трех дней его должны подготовить к отправлению в Казахстан для дальнейшей реабилитации.
Ранее на сайте «ВМ» сын Бари Алибасова допустил, что его могли отравить.
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