«Это перебор»: Сафронов выступил против возведения храма в честь Началовой

Известный художник Никас Сафронов высказался против строительства храма в Воронеже в честь умершей в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

По словам живописца, если руководствоваться такой логикой, то возводить святыни нужно в честь любого человека, покорившего публику своим талантом. В качестве примера Сафронов предложил соорудить храм Федору Шаляпину, Владимиру Высоцкому, Дмитрию Хворостовскому.

Артист признается, что пребывает в шоке от разговоров о святости Началовой, хоть и относился к ней с уважением. Художника, по всей видимости, возмутили сообщения о том, что поклонники певицы приходят на ее могилу заряжать воду и крем.

— Юля — не Ванга, не святой Петр, не Николай-угодник. При жизни Началова не была сильно верующей, не жила в монастыре, не помогала миллионам людей, не приняла за веру мученическую смерть, — подчеркнул Сафронов в интервью «Дни.ру» и отметил, что поклоняться «обычной светской женщине — это уже перебор».

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что бывший директор Юлии Началовой рассказала о сне с певицей.

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