Сергей Собянин рассказал горожанам об уличных фестивалях столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в столице проходит уличный арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва». Он посвящен открытию выставки картин московского купца и мецената Сергея Щукина в Пушкинском музее.
С творчеством знаменитых художников можно ознакомиться на пяти городских площадках. На Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском бульварах пройдут свыше 350 мастер-классов для взрослых и детей.
Сергей Собянин рассказал, что летние уличные мероприятия завершатся фестивалем «Цветочный джем», который пройдет с 20 июня по 8 сентября. Свои проекты покажут дизайнеры из Италии, Китая и Уругвая.
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