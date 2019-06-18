Около парка «Сокольники» расположилась опасная парковка

Наш город становится лучше, а жизнь в нем — удобнее. Появляются новые светофоры, которые видно издалека, яркая разметка. Но некоторые неудобства, связанные с организацией дорожного движения, все-таки есть. И яркий тому пример — платная автопарковка у главного входа в парк «Сокольники».

— Я живу тут недалеко и часто хожу в парк, — рассказала «Вечерней Москве» пенсионерка Наталья Григорьева. — У меня две дочери и четверо внуков. Когда дочки привозят сюда детей, часто оставляют свои машины на этой парковке. Но дело в том, что, не нарушив правил, к ней невозможно подойти. Тут нет пешеходного перехода.

Корреспондент «ВМ» попросил фотографа Нину Падалко, занимающуюся авиационной съемкой, снять парковку сверху, с квадрокоптера. На этих снимках отлично видно, что здесь нет ни подземного перехода, ни зебры.

Когда люди стараются перейти или перебежать дорогу, водители очень нервничают и даже злятся. Ведь они просто не в курсе, что переход тут отсутствует.

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