Москвичи смогут «перенестись» в Италию
Посол Италии в России Паскуале Терраччано и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько на пресс-конференции в посольстве Италии в Москве объявили о проведении 13 и 14 июля в саду «Эрмитаж» Большого фестиваля Италии (Grand Italia Fest).
Мероприятие пройдет в столице уже в третий раз. Официальное открытие состоится 13 июля в 14:00 на главной сцене сада «Эрмитаж», где выступят итальянские артисты. Москвичи смогут принять участие в традиционных костюмированных театрализованных представлениях вместе с коллективом Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano, увидеть шоу античных знаменосцев и средневековых барабанщиков. Будут организованы кулинарные мастер-классы и продажа традиционных итальянских блюд.
Один из самых популярных аттракционов — давление винограда ногами в большой кадке. В этот раз планируется выжать сок из более чем полутонны сладких ягод. Также будут работать классы итальянского языка и художественные мастерские.
Вход на фестиваль свободный.
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