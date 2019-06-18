Воспитание — задача без решения

Британский телеведущий Ники Кэмпбелл пожаловался на 18-летнюю дочь, которая вывела его из себя тем, что не навела порядок в своей комнате. Он опубликовал снимок бардака, но, судя по всему, не представлял всех последствий.

— Это совершенно недопустимо. Тебе почти 19 лет, и я чертовски устал от этого. Меня не волнует, что ты собиралась привести все в порядок. Меня это просто бесит, — подписал фото телеведущий.

За пару дней после публикации фото беспорядка пост набрал более двух тысяч комментариев и шести тысяч лайков. Подписчики обвинили Кэмпбелла в том, что он поступил бесчестно по отношению к дочери, «опозорив» ее перед пользователями Сети. Другими словами, папа — мерзавец, воспользовался своей огромной аудиторией, чтобы запоздало попытаться воспитать взрослую и сформировавшуюся дочь.

Комментаторы заявили, что девушке теперь будет сложно завести друзей, устроиться на работу и наладить личную жизнь, ведь отец выставил ее в дурном свете. Подписчики довели ведущего до состояния оправдывающегося хулигана, который дернул девочку за косичку, практически обнулив его авторитет в глазах дочери и общественности: отец каялся, заявлял, что фото оказалось шуткой и его дочь помогала ему делать снимок, говорил, что на самом деле ей 21 год, она совершеннолетняя.

Со времен Тургенева, который поднял проблему отцов и детей, не поменялся смысл конфликта, однако иным стал его контекст: благодаря соцсетям, общественным движениям и хэштегам можно трактовать его вообще как угодно. Время, когда отец мог шлепнуть ребенка и добиться желаемого, ушло. Теперь родитель должен считаться с тем, что общество поменялось, причем никто не знает, как именно. В сегодняшних реалиях мы должны принимать человека любым, будь он веганом, бодипозитивным чайлдфри, фрилансером или все вместе. Вам навяжут толерантность силой, хотите вы этого или нет. Война за мир во всем мире до последней капли крови.

Наведите идеальный порядок в своей квартире, прежде чем кого-то критиковать Фото: Светлана Колоскова

Если Россия постепенно приходила к равенству в отношении полов и воспитания детей, не избегая, впрочем, некоторых гендерных перекосов, то в Великобритании до 1987 года официально разрешались физические наказания учащихся. А теперь представьте — отец, которого потенциально могли пороть и унижать в школе, невинно указал на недостаток дочери и получил по полной от сотен подписчиков.

Те, в свою очередь, стали фотографировать бардак в комнате своих отпрысков, заявляя, что это «художественный беспорядок». Мол, дети так самовыражаются, им так удобно жить. Психологи говорят, что в первые три года закладываются базовые принципы поведения человека. То есть, если ребенок неряха, то его не исправить ни в 7 лет, ни в 18. А исправить хочется. Но создавать видимость каких-то действий из расчета на реакцию со стороны гораздо легче, чем навести порядок в доме и поговорить с близкими по душам.

Отец, в общем, виноват. Но совсем не в том, в чем его обвиняют.

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