Таролог рассказала о будущем сына принца Гарри и Меган Маркл

В Сети 16 июня появилось новое фото сына британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Этот снимок Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора, которого держит на руках отец, опубликован в Instagram на странице герцога Сассекского. Таролог рассказала, какая судьба ждет малыша, а также отметила, что в отношениях Гарри и Маркл все не так гладко.

— Сын принца Гарри — очень талантливый мальчик, он вырастет уверенным в себе человеком, способным отвечать за слова и поступки, у него будет надежное окружение, он сможет выполнять все поставленные перед ним задачи и шаг за шагом идти к своей цели. Из маленького Арчи может получиться толковый фермер, например, у него есть к этому все задатки, — рассказала таролог Наталья Копнева.

Она отметила, что у Арчи есть и организаторские способности.

— Звезды говорят, что у восьмого правнука королевы Елизаветы весьма неплохие шансы преуспеть в науке и даже сделать несколько открытий, если в нужный момент он проявит к этому должный интерес. Чем ему вообще нельзя заниматься, так это работой с людьми: быть психологом, врачом, учителем. Что касается личной жизни, то официальных брака будет два, хотя я вижу в его будущем четыре бурных романа.

Таролог указала на сложности в отношениях Меган и Гарри.

— Вопреки ожиданиям, Меган Маркл не стала «своей» в королевской семье. И дело тут не в ее происхождении и в том, что она иностранная подданная. У актрисы не самый легкий характер, она не стала принимать правила игры, по которым веками жил и живет Букингемский дворец. Ей наивно казалось, что безумной влюбленности в нее Гарри будет достаточно для того, чтобы диктовать свои условия. Но на деле все получилось не так. Конечно, на публике Меган и Гарри стараются держать лицо, а недовольство, недосказанность и взаимные претензии остаются за закрытыми дверями.

Напомним, что 6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Он занял седьмое место в очереди на британский престол.

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