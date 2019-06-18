Гороскоп: какая еда подходит разным знакам зодиака

Овен

Хоть Овен и воспринимается многими как травоядное, по зодиакальному питанию он все-таки один из представителей хищников и как никто другой из знаков зодиака нуждается в большом количестве белка. Составляющие «белок + огонь + острые специи» дают нам множество вариаций блюд, которые хотя бы иногда нужны Овну: рыба, мясо, острые приправы.

Телец

Нуждается в сбалансированном питании, чтобы было максимально полезно и вкусно! Без наслаждения едой Тельцы теряют вкус самой жизни, ее краски будут блекнуть. При отсутствии баланса организм Тельца сигнализирует о нехватке минеральных веществ. А еще обязательным условием для Тельца является наличие зелени на столе.

Близнецы

Близнецам нужно питаться почаще и небольшими порциями. Их организм, кроме того, нуждается в растительных жирах. Салаты желательно заправлять то тыквенным, то оливковым, то льняным маслом. Чередовать. Красная рыба тоже хорошо влияет на самочувствие Близнецов: им крайне необходимы ненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Рак

Домашние по натуре Раки — любители домашней кухни. И не стоит себе отказывать в таком удовольствии, ведь это так гармонизирует их внутреннее состояние. Кроме того, Раки сильнее всех нуждаются в свежеприготовленной пище! Молочные каши, домашняя выпечка и хлеб в достаточном количестве Ракам необходимы. Главное здесь — соблюсти меру и не «расплыться вширь», к чему они часто склонны...

Лев

Жизнерадостных Львов часто тянет на сладенькое, и это для них нормально. Посмотрите кулинарные передачи Юлии Высоцкой, которая умудряется сочетать сладкое в самых неожиданных блюдах. Но сладкое Львам необходимо для внутренней гармонии. А вот белковая пища — для энергии.

Дева

Лидеры среди знаков зодиака — приверженцев правильного питания. Кто-то из Дев приходит к этому с возрастом. Девы принципиально соблюдают меру в еде. Присутствие в рационе сухофруктов и орехов обеспечивает Девам баланс микроэлементов, а вегетарианство гармонизирует внутреннее состояние.

Весы

Для хорошего пищеварения Весы в первую очередь нуждаются в гармоничной и эстетичной обстановке. Неожиданный конфликт за столом может привести к сбоям в работе желудка. Если же соблюдать этикет и гармонию, любая пища будет полезна для Весов, хотя акцент на потреблении правильных жиров стоит сделать. Морепродукты при низкой калорийности и высоком содержании кислот омега-3 подойдут.

Скорпион

Еще один знак зодиака категории «хищников», в рационе которого должно быть по максимуму белковой пищи. Острая пища, мясные блюда и бобовые, сбалансированное фитнес-питание дадут им энергию и хорошее самочувствие. Побаловаться углеводами Скорпионы тоже любят, и им это не возбраняется.

Стрелец

Культуру потребления кофе наверняка ввели Стрельцы. Вообще, все самое свежее, самое культовое, «люксовое», либо самое правильное, и какие-то особенные заморочки в еде — это часто тема Стрельцов. Целая отдельная философия, словом. Главное, чтобы это было в гармонии с их внутренним состоянием.

Козерог

Питаться просто, без особенных изысков, быть приверженцем классической кухни — для Козерогов естественно и правильно. Им нужно следить за балансом микроэлементов и есть побольше зелени, зернового хлеба. Холодные блюда в рационе (окрошка, холодец, мороженое) тоже очень полезны.

Водолей

Водолеям полезно знакомиться с кухней всего мира — экзотика манит их. Они, как правило, не боятся попробовать кузнечиков, лягушек... Не удивляйтесь, если и в повседневных пристрастиях Водолеев заметите необычные сочетания. Но важно соблюдать сбалансированное употребление полиненасыщенных жиров.

Рыбы

Рыбы склонны к физиологической «рыхлости». Но углеводистая пища им необходима. Рыбам стоит почаще есть морепродукты, придерживаться вегетарианства, вводить в рацион больше фруктов. Они ценят хороший алкоголь, который в умеренных количествах может быть им полезен.

Счастливая семерка: цифры в дате рождения предопределяют судьбу

Не только положение звезд способно менять судьбу человека. Нумерологи, в свою очередь, уверены, что едва ли не главную роль в жизни человека играют числа.

Нумеролог Клара Кузденбаева убеждена, что на судьбу человека в огромной степени влияет дата рождения.

— Важно, чтобы в дате присутствовала цифра 7, она отвечает за харизму и обаяние, как и двойка. Люди с двумя семерками в дате рождения — баловни судьбы, — поделилась Кузденбаева.

Единица, тройка и четверка означают упор на саморазвитие и лидерские качества. Цифры два и пять отвечают за милосердие, заботу о ближних и семейные ценности. Шестерка и восьмерка отвечают за дипломатию во всех сферах жизни. А люди с девяткой в дате рождения наделены повышенной интуицией, а порой и способностью к магии.

А вот экстрасенс Жанна Милен, напротив, уверена, что пары цифр из даты рождения недостаточно, чтобы достоверно судить о человеке:

— Составление нумерологического портрета — это в первую очередь математика, вычисления, и сказать о характере человека наверняка, зная только дату его рождения, невозможно, — сказала Жанна Милен.

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