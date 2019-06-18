Эксперт рассказала, за что и как российских туристов могут наказать на зарубежных пляжах

На пляжах Испании нельзя готовить барбекю, а за использование пластиковой посуды на курортах Египта, Италии или Таиланда грозит крупный штраф. Основатель базы отказных туров Стелла Халикова-Брундукова рассказала «Вечерней Москве», о каких запретах нельзя забывать российскому туристу, отправляясь на отдых за рубеж.

По словам Стеллы Халиковой-Брундуковой, самая противоречивая страна в вопросах запретов — это Тунис.

— Хотя Тунис и мусульманская страна, но не ортодоксальная, — рассказала «Вечерней Москве» эксперт. — Здесь спокойно относятся к вину, под контролем государства работают публичные дома. Однако женщинам за пределами отеля настоятельно рекомендуется забыть о шортах, глубоком декольте и коротких платьях. За такое нарушение, конечно, не оштрафуют, но молчаливо осудят. И что примечательно, на пляжах, у бассейнов официально разрешено загорать топлес.

В некоторых странах нельзя увозить с собой даже камни с пляжа Фото: Марина Фомичева, «Вечерняя Москва»

В Испании запрещается готовить на пляжах барбекю. Тут действует и запрет на использование моющих средств: вероятно, правило ввели из-за большого количества желающих «принять ванну» в море. На отдельных испанских курортах введены и дополнительные ограничения.

— Например, в Малаге и Валенсии нельзя ставить у моря палатки — карается штрафом до 1500 евро! А на курорте Сан-Себастьян под запрет попали зонтики, раскладные столы и стулья.

В Барселоне запрещено выходить за границы пляжа в купальнике. Такое нарушение грозит штрафом в размере 120–300 евро.

Любителям привезти домой на память камушки, найденные на пляже или в море, следует помнить: за территорию Кипра такие сувениры вывозить нельзя.

МИД РФ предоставляет актуальную информацию о правилах посещения той или иной страны Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Штраф в 500 евро можно схлопотать за использование пластиковой посуды на курорте Тремити, что в Италии. К слову, от одноразовой посуды уже отказываются во многих странах. Пластик попал под запрет и на пляжах острова Ко Самет в Таиланде, на Капри, египетских курортах Хургада и Марса-Алам.

— В Италии запрещено находиться на пляжах с 1.00 до 5.00. За нарушение оштрафуют на 150 евро, — уточнила эксперт.

Подводя итог, Стелла Халикова-Брундукова напоминает: прежде чем отправляться в отпуск, нужно ознакомиться с местными законами и запретами. Актуальную информацию о правилах посещения той или иной страны можно узнать на сайте Консульского информационного портала МИД РФ (kdmid.ru).

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