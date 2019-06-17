Угрожающая красота : какие опасности таит Грузия для российских туристов

По данным экспертов, самыми популярными зарубежными направлениями для российских туристов в этом году стали Кишинев, Тиват и Тбилиси. Грузию посещает рекордное количество граждан РФ за последние годы. «Вечерняя Москва» решила выяснить, каких правил стоит придерживаться при путешествии по этой стране, чтобы не нарушить закон или не нарваться на неприятности.

Грузия – это красивая страна, наполненная скалистыми горами, реками, лугами и долинами. Туристов сюда влечет не только шикарная природа, культура, морские пляжи и атмосфера, но традиционная грузинская кухня. Но прежде чем отправиться в это солнечную страну, необходимо запомнить несколько правил.

Для начала есть смысл напомнить многим, что для краткосрочных поездок гражданам России виза в Грузию не нужна. Единственный необходимый документ, который понадобится во время путешествия - заграничный паспорт. При въезде в страну лучше задекларировать валюту, особенно, если ее сумма составляет более двух тысяч долларов США. Это поможет избежать сложностей при въезде.

Путешественники предупреждают, что российским туристам лучше не говорить с грузинами о политике Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Когда вы хотите воспользоваться услугами такси, лучше поинтересоваться насколько таксист знает дорогу и адрес. В связи с отсутствием работы за «баранку», как говорится, садится любой, у кого есть авто.

Как рассказал корреспондент «Вечерней Москвы» путешественник Константин Усачев, большинство деревенских жителей приезжают в столицу Грузии – Тбилиси на работу «вахтовым методом».

- Многие из таксистов даже живут в машине по несколько дней, не знают города и русской речи, - говорит специалист по туризму.

- Стоит также учесть, что с отдыхающих они берут в три раза больше за переезд, чем полагается. Так, короткие поездки в центре города стоят около 4 лари, что составляет почти 100 российских рублей. Также они могут попросить дополнительно доплатить, жалуясь на дорогое топливо, но сами при этом ездят на «газу», - отмечает Усачев.

По мнению путешественника, есть еще целый ряд правил, которые лучше не нарушать, находясь на территории этой страны.

- Во-первых, российским туристам лучше избегать дискуссий на политические темы, ни к чему хорошему это, как правило, не приводит, - утверждает путешественник.

В присутствии грузин не стоит употреблять нецензурные выражения Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Не советует специалист во время застолья смешивать алкоголь, на вас будут смотреть неодобрительно. Стоит избегать использования обсценной лексики, грузины не любят, когда при них «выражаются».

- Это может завершиться дракой, поскольку, люди будут думать, что вы их «материте», - говорит Константин. Также путешественник советует не использовать в элементах одежды портреты российского президента, избегать расистских высказываний, а также символику, которая будут напоминать о России.

В этой стране чувствуется преемственность поколений и уважение к старшим, поэтому фамильярность и панибратство по отношению к ним будут восприняты отрицательно.

В целом же, по словам путешественника, грузины очень гостеприимные, хлебосольные и доброжелательные люди, а российских путешественников особенно любят.

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