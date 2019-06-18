Сестры Хачатурян. Убить, чтобы выжить...

История сестер Хачатурян — пожалуй, самый громкий сюжет прошлого года. 27 июля 2018 года Михаила Хачатуряна убили родные дочери. Три сестры. Красивые нежные девочки.

Прошлым летом об этом много говорили и спорили: имеет ли кто-нибудь право отнять жизнь у другого человека, особенно у родного отца. Пока шло следствие, вылезло много подробностей ужасного дела. Девочки были на грани помешательства. Они подвергались физическому и психическому насилию со стороны папаши. Это доказано.

Понимаете? Факты истязаний доказаны, следствие согласилось. Помощи им ждать было неоткуда. Убийство тирана — крайняя мера, совершенная в невменяемом состоянии. Как маленький зверек, загнанный в угол, откуда уже не вырваться, не убежать, обретает неожиданно силу кусать и грызть в ответ злого хищника — так три сестры обрели вдруг силу на сопротивление.

Убили.

Для них это был единственный шанс выжить. Хачатурян сломал дочерей. Он изгадил им жизнь с самого начала: что ж, такое бывает. За плотно закрытыми дверями творятся страшные вещи, о которых окружающие и не догадываются. Одноклассницы девочек рассказывают, что они почти всегда ходили в одежде с длинными рукавами — чтобы не было видно синяков... Да на страницы газет проникло столько жутчайших подробностей жизни девочек, что слово «жизнь» так и хочется взять в кавычки.

У меня нет к убитому ни капли сочувствия. Ни капли.

И вот неожиданно дело Хачатурян получило новый виток. 14 июня Следственный комитет предъявил сестрам окончательное обвинение в убийстве человека группой лиц по предварительному сговору.

Другого выхода у сестер Хачатурян не было Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В течение двух месяцев дело будет передано в суд. Младшая признана невменяемой и освобождена от уголовной ответственности. У средней и старшей диагностированы и зафиксированы расстройства психики. Но тем не менее им грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.

Неслыханно.

Фемида, похоже, не только слепа, но еще и глуха, и тупа. И у нее нет детей.

Поразительно, с каким непонятным ожесточением пытаются окончательно искалечить жизнь без того сломанную. От восьми до двадцати!

А сколько похожих ситуаций, когда жертвы домашнего насилия тихо сидят, терпят. Жаловаться некому. Прячут синяки и слезы. Всю последующую жизнь расхлебывают психотравмы, полученные в детстве.

В то время как тиран проживает в свое удовольствие, становясь все более и более жестоким и неуправляемым.

То есть виноваты, получается, сами жертвы. Плохо терпели. Пусть сидят и не вякают. А вякнут, так сами же будут виноваты: уж где-где, а тут правосудие накажет по полной программе.

Пока еще не вынесен окончательный приговор и можно как-то повлиять на исход дела.

И я хочу напомнить: сестры Хачатурян защищались. От побоев, от сексуального насилия, от психологического прессинга.

В то время как правоохранительные органы, школа, соседи, запуганные родственники молчали и делали вид, что все в порядке.

Они защищали свою жизнь.

Они защитили ее.

«Правосудие», которое готово за это впаять им от восьми до двадцати за «предварительный сговор», такое же глубоко больное и садистское, каким был убиенный Михаил Хачатурян.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»