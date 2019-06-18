Бедным россиянам будет сложнее доказать свою бедность

Региональные власти предложили проект по снижению числа малоимущих: жителей России, которые находятся за чертой бедности, могут лишить выплат, если у них есть огород или свободная недвижимость. К чему может привести этот закон, разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает, что пересмотр критериев показателя бедности в стране будет зависеть от бюджетной ситуации:

— Год назад Владимир Путин, исполняя свои предвыборные обещания, поставил задачу сделать прорыв, обозначив необходимость привлечь 25 триллионов рублей на реализацию национальных проектов. Есть два пути, как привлекать деньги: либо их изъять, либо снизить расход бюджета, по этим направлениям и началась работа.

Учитель истории школы № 1504 Станислав Лавров напомнил, что минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей, по данным Минтруда:

— При этом за чертой бедности находятся более 19 миллионов человек, такой массы людей недостаточно для революции. Касательно дачников — нельзя сравнивать огород в Мурманской области, Краснодаре и Подмосковье, их нельзя под одну гребенку собирать на федеральном уровне, — отметил историк.

Исаев заметил, что правительство изыскивает потенциально новые налоги, пошлины, акцизы, сокращаются расходы, меняется подход к понятию бедности:

— ВЦИОМ меняет оценки доверия к власти, будут говорить, что у нас статистика улучшается и число бедных в России уменьшается. Я считаю, что государство должно поддерживать социальную обеспеченность в такой экономической ситуации, — отметил Исаев.

По его словам, у нас в большинстве городское население без участков земли, на снижение любых государственных обязательств должен быть наложен мораторий.

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