Прививки от клещевого энцефалита с начала сезона сделали более 20 тысяч москвичей
• 17:20 • 18 июня 2019
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В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки
Фото: https://pixabay.com/ru/
С начала сезона в текущем году от клещевого энцефалита привились более 20,6 тысячи москвичей. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора по столице.
— В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 20653 человека, из них 7075 — дети, — указано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 24-ю неделю 2019 года обращаемость пострадавших в медицинские организации по поводу укусов клещей находится в пределах среднемноголетних значений. За прошедшую неделю на территории столицы был зарегистрирован один случай клещевого бореллиоза, передает агентство городских новостей «Москва».
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