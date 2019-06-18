Бесплатные курсы для московских школьников запустили на время каникул

Бесплатные занятия по различным темам пройдут 22 июня в рамках проекта «Субботы московского школьника».
«ТемоЦентр» приглашает школьников в 10:00 на мастер-класс «Математика будущих программистов». Задания олимпиад по программированию разберет с ребятами лауреат московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Дмитрий Богданов.
Московский центр развития кадрового потенциала образования в это же время организует «Английские каникулы». Вместе с педагогами ребята составят словарь путешественника и смогут пообщаться друг с другом и с преподавателем на английском.
Сразу два мероприятия пройдут в Музее истории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. В 10:30 школьников приглашают на интерактивную экскурсию «Познавательный маршрут: каменная история Руси». Позже, в 12:00, состоится «Экспедиция в страну геологов-первооткрывателей».
«Субботы московского школьника» помогают ребятам узнать больше о современных профессиях и, возможно, сделать судьбоносный выбор. К примеру, в 12:00 в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова познакомят со специальностью косметолога.
Подробнее о мероприятиях проекта можно узнать на официальном сайте мэра Москвы. Для посещения лекции и экскурсии необходима предварительная аккредитация на сайте проекта.
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