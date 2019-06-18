Бизнес-лекции для школьников пройдут в павильоне «Умный город»

Первая лекция из цикла «Конкурентные среды для тех, кому не надоело учиться», посвященная конкуренции на рынке туризма, пройдет 19 июня.
Организатором проекта выступил Департамент столицы по конкурентной политике. Глава ведомства Геннадий Дегтев подчеркнул, что экономическая грамотность — это важнейший навык, который нужно начинать формировать уже в детстве.
— Хорошо, когда человек с самых ранних лет понимает ценность труда, видит, как формируется правильное соперничество, — приводит слова Геннадия Дегтева официальный сайт мэра Москвы.
Первую лекцию прочитает эксперт в области туризма Сергей Митин. Он затронет такие темы, как конкуренция, влияние Интернета на рынок туризма и многие другие. Слушатели смогут принять участие в интерактиве и поставить себя на место туроператора, подготовив туристический пакет.
Лекции бесплатные, однако необходимо заранее зарегистрироваться.
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