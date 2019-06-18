Лжебанкиры обманывают даже тех, кого невозможно провести

В Москве участились случаи телефонного мошенничества, которые, если не держать ухо востро, могут влететь в копеечку. Звонят какие-то люди, представляются сотрудниками банка, с виртуозной легкостью выпытывают данные карты и похищают деньги со счетов. Как говорится, всего делов-то! Обманывают даже «стреляных воробьев», уверенных в том, что они никогда не попадутся на уловки обманщиков. «Вечерняя Москва» узнала, как распознать лжебанкиров.

С КАКОГО ТЕЛЕФОНА ОНИ ЗВОНЯТ?

Используют лжебанкиры виртуальные АТС, с помощью которых можно легко подменить любой частный номер официальным телефоном банка. Другими словами, с какого бы номера мошенник ни позвонил, клиент увидит на экране своего мобильника знакомые цифры банковского телефона. Звонящий вне подозрений, последующий разговор не вызывает недоверия.

КЕМ ОНИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ?

Чаще всего лжебанкиры представляются службой безопасности банка. Они могут сообщить о сомнительной операции, которую необходимо срочно предотвратить, назвав нужные обманщикам данные. Аферисты хорошо знакомы с психологией: говорят они быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса.

КОГДА ОНИ ЗВОНЯТ?

Мошенники стараются застать человека врасплох. Чаще всего они звонят в неудобное время, ночью или ранним утром, когда потенциальным жертвам обмана сложно быстро сориентироваться. Злоумышленники торопят жертву, давят и запугивают, причем делают это очень убедительно и аргументированно. Испугавшись непоправимых последствий, люди, как правило, легко делятся данными, которые запрашивает «банкир». Это не всегда ПИН-код или секретный номер на обороте карты. Чаще злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения, пришедшего на телефон клиента.

КАК ОНИ УСЫПЛЯЮТ НАШУ БДИТЕЛЬНОСТЬ?

Более того, злоумышленники, чтобы еще больше убедить жертву в том, что ее счетам ничего не угрожает, могут предложить, к примеру, не называть присланный код вслух, а набрать его в тоновом режиме через «автоматическую службу, которая запросит ввод полученных цифр» — так они любят говорить.

ПОЧЕМУ ИМ НЕ НУЖЕН ПИН-КОД КАРТЫ?

Дело в том, что для проведения операций со счетами используется так называемая двухфакторная аутентификация. Для подтверждения действия банки запрашивают введение кода, который отправляют клиенту по СМС. Мошенникам, раздобывшим необходимые для кражи данные о клиенте, обычно как раз и не хватает последнего элемента. Его-то им и необходимо узнать. Этот код из СМС — «последний рубеж» безопасности, так как без него операция не пройдет.

ЗАЧЕМ ИМ КОДОВОЕ СЛОВО?

Люди знают о том, что не надо называть секретные данные — ПИН-код, пароли для доступа в личный кабинет, но что делать с кодовым словом, ведь его действительно может спросить настоящий работник настоящего банка? Запомните: кодовое слово можно назвать только тогда, когда вы сами звоните в банк по официальному номеру, а не наоборот. Когда звонит настоящий сотрудник банка, у него уже есть все данные о вас, поэтому никакой конфиденциальной информации он спрашивать не будет.

ЧТО СОВЕТУЕТ ЭКСПЕРТ?

— При подобном звонке необходимо уточнить данные «сотрудника», положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру. Набирать цифры при этом нужно вручную, а не просто перезвонить по сброшенному номеру, чтобы вновь не попасть на линию к мошенникам, — объясняет заместитель начальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

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