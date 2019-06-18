Отказ от металлических клеток в пользу застекленных помещений поддержали в Мосгорсуде
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова выступила за отмену металлических клеток в залах судов. По ее словам, они должны быть заменены застекленными помещениями. Об этом она сообщила на заседании общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом столицы.
— Я всегда была против клеток, — заявила Ольга Егорова.
По ее словам, безопасность всех участников процесса не сможет быть обеспечена при отсутствии любых ограничений. Застекленные помещения в данном случае являются оптимальным вариантом в плане этики и безопасности. Они могут заменить стеклянные прозрачные кабины, используемые в Мосгорсуде и ряде районных судов, передает агентство городских новостей «Москва».
По словам заместителя председателя Мосгорсуда Андрея Фомина, для судей нет разницы, где находятся обвиняемые или подсудимые. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности всех участников производства является главным фактором.
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