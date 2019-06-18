Фотоархив: редакторский дом
Дом на Страстном бульваре был построен в 1760-х, реконструирован в 1817-м. Молодой архитектор Соболевский «за бдительный надзор за означенным строением» удостоился ордена Святого Владимира 4-й степени.
В этом доме находилась типография московского университета. Здание по проекту архитектора Николая Соболевского и надворного советника типографии Московского университета Федора Бужинского построено на основе каменного дома Власовых 1760-х годов, приобретенного для московского университета в 1811 году.
На первом этаже корпуса находилась книжная лавка Александра Ширяева, которую посещал А. С. Пушкин, на втором этаже располагалась квартира редактора «Московских ведомостей» князя Петра Шаликова.
Начиная с 1960-х годов, когда весь комплекс типографских зданий был отдан Всероссийскому театральному обществу, в здании размещается Союз театральных деятелей.
Типография представляла собой целый комплекс, и этот красивый дом был для начальства — его еще называли «редакторский дом». Перед Первой мировой войной типографию закрыли, а в редакторском доме поселили известных людей, переделав дом под квартиры.
— Редакторский корпус внешне почти не претерпел изменений, — рассказал Михаил Вострышев. — А вот собственно зданий типографии уже не существует — остались несколько фрагментов стен. Внутри редакторский корпус также был очень сильно перестроен, но фасад его по-прежнему радует глаз и напоминает о великих писателях.