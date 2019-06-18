Павел Гусев заявил, что Михаила Абызова не стоило держать в клетке во время суда

Председатель Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом столицы Павел Гусев выступил с заявлением о том, что экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова не стоило держать в клетке во время судебного разбирательства.

Он отметил, что такая мера защиты других людей от подсудимого не обязательная для тех, кто проходит по «легким» делам.

Гусев подчеркнул, что металлическая клетка вызывает отторжение сама по себе.

— Мы с детства привыкли смотреть на животных в клетке, это само по себе давление, если человек проходит по легким делам. Недавно мы все смотрели, что Абызов сидит в клетке. Я знаком с ним долгие годы. Можно на 100 процентов гарантировать, что он никого не укусит, — приводит слова Гусева агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал мнение о том, что правосудие может осуществляться без металлических клеток.

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