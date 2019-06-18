Более 150 посвященных транспорту работ представили на конкурсе «Моя страна — моя Россия»
На XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия» было представлено более 150 работ, посвященных деятельности различных видов транспорта и их взаимодействию. Об этом сообщил Александр Климов, ректор Российского университета транспорта.
— В число финалистов номинации «Транспорт» вошли представители из молодых транспортников в возрасте от 14 до 30 лет из разных городов большинства субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса в номинации «Транспорт. По дорогам моей страны» стали представители Саратовской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Волгоградской области и Москвы, — подчеркнул Александр Климов.
При оценивании работ особое внимание уделялось потенциалу предложенных проектов, а также возможному их эффекту для реализации стратегических задач, поставленных перед отраслью.
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