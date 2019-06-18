Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора
Во вторник, 18 июня, на заседании президиума правительства Москвы принято постановление о раздельном сборе твердых коммунальных отходов в городе. Первый этап проекта начнется с 1 января следующего года. До конца декабря 2019-го в жилом секторе установят специальные контейнеры для пластика, стекла, бумаги, картона, металла и иных видов отходов.
Новые контейнеры получат также учреждения социальной сферы.
— Также будет проработан вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов обслуживания, — сообщили в столичной мэрии.
Глава города Сергей Собянин поручил Департаменту жилищно-коммунального хозяйства обеспечить заключение дополнительных соглашений к государственным контрактам на вывоз твердых коммунальных отходов и проинформировать население.
— Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, — уверены в мэрии.
Действующие в отдельных районах города Москвы пилотные системы раздельного сбора отходов с сортировкой на несколько фракций сохраняются.
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