Молодым московским поэтам вручили награды

В театре Et Cetera наградили победителей V Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии «Филатов Фест».

В понедельник, 17 июня, в московском театре Et Cetera состоялись финальные чтения пятого «Филатова Феста». Победа досталась Полине Корицкой из Томска (главный приз фестиваля) и Роману Сорокину из Малой Вишеры (приз зрительских симпатий).

У 14 финалистов было по 5 минут для того, чтобы прочитать стихи. Выбор темы не регламентировался, «они пишут про время, про события за окном, и абсолютно свободны», — говорит художественный руководитель фестиваля, поэт и режиссер Влад Маленко. «Я наблюдаю за тем, как ребята находят новые слова, которых нет у нас с вами, и с каким удивлением наблюдают за этим эксперты и зрители», — продолжает Влад.

Имя победителя оставалось неизвестным до завершения вечера. Поэтическая схватка не оставила равнодушных, и объявления результатов все ждали с волнением. Решение принималось в отдельной судейской комнате. Большая редкость, когда мнения жюри и зрителей совпадают. Влад Маленко объясняет это тем, что некоторым авторам удается захватить зрительское внимание своей исполнительской манерой. Однако на этот раз решения совпали, и оба победителя оказались в топе зрительского списка и по оценке жюри.

Победителя назвал председатель жюри, литературовед, историк, основатель литературной студии МГУ «Луч» Игорь Волгин. «В России развивается военная техника, растет ВВП, но если бы в России не было поэзии, то это была бы другая страна», — сказал Игорь Леонидович. Призы победителям вручал московский меценат поэзии Стас Новиков. Напутствия с сцены ребятам давали Анатолий Белый, Никита Высоцкий, Олег Митяев, Юлия Чичерина. Жюри составили знаковые литераторы и деятели культуры.

В число финалистов попали лучшие авторы из Москвы, Великого Новгорода, Оренбурга, Новосибирска, Томска и других городов России. На протяжении шести месяцев проводились отбор заявок, очные туры, на которых поэты зачитывали свои сочинения, и два полуфинала. Состав жюри менялся в каждом туре, а более 2000 заявок в самом начале вычитывали «вслепую». Первый юбилей фестиваля совпал с празднованием 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, что оказалось символичным для рождения новой поэзии. Главным достижением текущего сезона организаторы считают установку памятной таблички на доме Леонида Филатова. Благодарность вдовы поэта Нины Шацкой прозвучала в записи перед началом чтений.