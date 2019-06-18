Ольга Бузова заявила, что она популярнее Владимира Путина
Певица Ольга Бузова на своей официальной странице в социальных сетях написала, что она теперь популярнее президента Российской Федерации Владимира Путина.
Звезда сказала это, опираясь на количество запросов в поисковике.
— Ольга Бузова — 58 процентов. Владимир Путин — 42 процента. Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении, — пишет певица в своем Instagram.
Она отметила, что сверхпопулярным в поисковике является запрос на ее последний клип под названием «Водица». Согласно приведенным Бузовой сведениям, самыми активными регионами в просмотре ее видео и прослушивании самой композиции стали Алтайский край, Самарская и Челябинская области.
Кроме того, артистка приводит информацию, что она стала единственной звездой из России, которая смогла попасть в тренды поисковика с настолько большим уровнем интереса аудитории.
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