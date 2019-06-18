Иностранцы высоко оценили красоту российских девушек
Шестой ежегодный Севастопольский бал офицеров после публикации фотоотчета в иностранных СМИ вызвал бурную реакцию у западных пользователей. В основном зарубежные комментаторы отмечали красоту российских девушек.
Прошедшее мероприятие собрало около тысячи человек. Участие в балу приняли 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Все они собрались по случаю пятилетия присоединения Крыма и Севастополя к России.
Все участники бала были нарядными и красивыми. Многие читатели издания Daily Mail, которое и опубликовало материал о балу, поразились нашими девушками и признали их внешнее преимущество над западными дамами.
— Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют, — пишет один из интернет-пользователей.
Другой комментатор назвал мероприятие «очень эффектным» и отметил, что на нем «много элегантных, воспитанных и красивых мужчин и женщин».
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