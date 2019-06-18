Мосгоризбирком спрогнозировал рост явки в округах с электронным голосованием
Эксперимент по дистанционному электронному голосованию, который проходит в трех столичных округах, может повысить явку на выборах в Мосгордуму на 2–3 процента. Об этом рассказал Валентин Горбунов, председатель Мосгоризбиркома.
— В этих трех округах среднее количество избирателей в каждом округе — 160 тысяч человек. 75 процентов людей, которые голосовали на портале госуслуг, высказались за проведение эксперимента. Я думаю, что это повысит явку, — сообщил Валентин Горбунов.
Он подчеркнул, что традиционно явка на выборах депутатов Мосгордумы составляет по округам от 22 до 30 процентов, передает агентство ТАСС.
Напомним, что выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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