Врач объяснила, почему Меркель трясло на встрече с Зеленским
Журналисты обратили внимание на странное поведение канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 18 июня.
На видео видно, как Меркель дрожит всем телом, за минуту она меняет положение рук около десяти раз. Позже канцлер ФРГ пояснила, что у нее было обезвоживание. «Вечерняя Москва» узнала у врача, что на самом деле случилось с канцлером Германии.
— Такую реакцию может вызвать нехватка определенных элементов — электролитов. Последствием этого является обезвоживание. Влияние оказывает и жара, все это может привести к дрожи и ознобу. Еще одна причина таких симптомов — снижение глюкозы в крови. Чтобы снова почувствовать себя хорошо, можно выпить простой воды или с добавлением сахара, — рассказала врач-терапевт Марина Анисимова.
КСТАТИ
Владимир Зеленский не оставил без внимания данный инцидент. Хоть президент Украины и не проявил интереса к поведению канцлера Германии во время встречи, позднее он заверил, что рядом с ним «она была в безопасности».
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