Названы исполнители, которые выступят на «Московском выпускном — 2019»
Московский продюсерский центр подвел итоги финальных прослушиваний в рамках проекта «Лайн-ап #Моспродюсер». Вчера экспертное жюри выбрало четырех исполнителей, которые выступят на главной сцене во время праздника «Московский выпускной — 2019».
Всего в отборочных этапах участвовало несколько сотен заявок. Молодые артисты сначала присылали свои демоверсии и уже потом проходили очное прослушивание.
— В финал попали 20 исполнителей. География участников достаточно обширна. Среди финалистов ребята из Саратова, Твери и других регионов нашей страны, — уточнил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.
Он добавил, что финалистов отбирали по трем основным критериям: исполнительское мастерство, сценический образ, а также качество и оригинальность музыкальных композиций.
Отбором молодых исполнителей для проекта «Лайн-ап #Моспродюсер» Московский продюсерский центр занимается третий год подряд. По словам организаторов, поучаствовать в конкурсе могли все желающие.
— У нас нет возрастных ограничений. Мы открыты для всех творческих коллективов и солистов. Для ребят участие в топовых городских мероприятиях — это прекрасный способ повысить свой профессионализм, — рассказал Андрей Петров.
Самый главный критерий, по которому оценивали выступление начинающих исполнителей, — попадание в целевую аудиторию.
На сколько выполнялось данное условие оценивало профессиональное жюри. В состав которого вошли: программные директора музыкальных радиостанций, каналов; а также представители музыкальных лейблов. Именно эти эксперты определили, что 20 июня в парке Горького будут выступать: группа «Давинчи», TONEVA, KISA, Арсения.
По мнению жюри, эти молодые артисты смогут поразить публику и сделать настоящий праздник.
Отметим, что на «Московском выпуском — 2019» также выступят профессионалы. Среди хедлайнеров праздника: Егор Крид, Ольга Бузова, Ана Седакова, Елена Темникова и другие.
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