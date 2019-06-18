Финалисты конкурса «Цветочный джем» представили проекты летних садов

На этой неделе финалисты Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем — 2019» — дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии прилетели в Москву для того, чтобы лично принять участие в монтаже собственных работ — пяти необычных летних садов. Так, рядом со станцией метро «Краснопресненская» появился сад под названием «Круг», он создан по проекту группы итальянских дизайнеров во главе с Лоренцией Бартолацци.

— В саду высажены редкие травянистые многолетники, кустарники и деревья, выдержанные в красно-бордовой гамме. На мой взгляд, это очень зрелищно, — отметила Лоренция Бартолацци. — Весь периметр сада занимает длинная круглая скамья для отдыха, которая создает замкнутое пространство, заполненное растениями.

Напольное покрытие сада выложено фигурными зеркалами, которые отражают небо и деревья. Антураж будет меняться в зависимости от сезона, времени суток, погоды и освещения. Все это в совокупности позволяет создать обособленный остров живой природы в центре огромного мегаполиса.

Подготовка к открытию фестиваля «Цветочный джем» возле станции метро «Краснопресненская» Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— Мы заметили, что в Москве очень любят петь на улице! В этом саду есть пространство для выступления музыкантов, — сказала Лоренция Бартолацци.

На этой неделе необычные сады появятся также в парке «Музеон», на улице Рождественке и проспекте Мира.

— Сегодня конкурс и фестиваль «Цветочный джем» является самым масштабным ландшафтным мероприятием в мире — как по количеству реализуемых проектов и площади, на которой они размещаются, так и по количеству посетителей, — отметила член оргкомитета конкурса Елена Маркитантова.

Уже 20 июня по всей столице откроются все 42 выставочных сада, созданных в рамках конкурса. Проекты, разработанные дизайнерами из 11 стран мира — России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана — будут украшать общественные пространства города минимум до середины сентября.

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