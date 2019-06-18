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Город

Хороший сантехник приходит быстрее, чем положено

Никита Миронов
• 22:18 • 18 июня 2019
Сантехник проверяет показания манометра
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Сантехник проверяет показания манометра
Фото: Лев Романов/ТАСС
В конкурсе «Московское качество» управляющие компании соревнуются еще и в... скорости. Например, реагирования на обращения жителей по устранению неполадок.

Сломался смеситель, вы звоните в диспетчерскую, а сантехник не идет. Знакомая ситуация.

— Сроки реагирования коммунальных служб на обращения по разным поводам четко регламентированы, — пояснила юрист Московской коллегии адвокатов Антон Разыграев. — Они обозначены в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170. Это постановление устанавливает Правила технической эксплуатации жилого фонда.

Правда, как пояснил юрист, эти сроки достаточно большие. Так, например, только на аварии трубопроводов — например, прорвало трубу с горячей или холодной водой или, скажем, канализацию — коммунальщики должны реагировать незамедлительно. А если, скажем, образовалась течь через перекрытия полов в санитарных узлах, то ее, по закону, могут устранять аж трое суток! Целые сутки могут чинить незакрывающиеся подъездные двери или вставлять в подъезде разбитые стекла, а также устранять течь с кровли.

— Сроки и правда несколько удивительны. Так, например, на ремонт ванны, мойки и раковины сантехник после получения заявки должен прийти в течение недели, — пояснил Антон Разыграев. Увы, даже эти сроки могут нарушаться.

И закон предусмотрел порядок обжалования бездействия коммунальщиков.

— Для начала вам нужно записать номер вашей заявки — его обязан назвать диспетчер и зафиксировать время вашего звонка. Если сантехник так и не пришел — пишите жалобу в Мосжилинспекцию. Она обязана в течение 30 дней вашу жалобу проверить и, если она подтвердится, коммунальщиков оштрафовать.

Доктор юридических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по ЖКХ Александр Толмачев предупреждает:

— Учтите, у коммунальщиков есть только те деньги, которые вы сами им платите. Да, штраф они выплатят, но тогда окажется меньше средств, например, на покраску стен в подъезде или замену лампочек. Попросту говоря, штраф с вас как жильцов и взыщут, — убежден эксперт.

Вера Москвина, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, советует пойти по другому пути.

— Не нужно обращаться в вашу управляющую компанию и ждать сантехника сутки. В любое время суток нужно позвонить в городскую диспетчерскую ЖКХ — (495) 539-53-53. Назовите свое имя, адрес и расскажите суть проблемы. Все, что вам нужно, — запомнить номер заявки, — пояснила Вера Михайловна. — После этого диспетчер, который принял от вас звонок, тут же подает сигнал диспетчеру УК. Это крайне важно: сигнал поступает не от вас, а от города. И перед городской диспетчерской, которая находится под крылом мэрии, УК обязана отчитаться — как заявка выполнена. Поэтому федеральные нормативы выполнения заявок в Москве существенно опережают — если, конечно, вы обращаетесь в городскую диспетчерскую. Причем она курирует работу и частных УК, и ГБУ «Жилищник».

Кстати, сейчас диспетчеру можно уже и не звонить. На сайте mos.ru можно скачать специальное приложение для смартфона и делать заявки.

СПРАВКА

Вы также можете подать заявку на устранение проблем (например, разрисованных стен подъезда или сломанных во дворе скамеек) через сайт gorod.mos.ru. Плюс этого способа в том, что непорядок вы можете сфотографировать и фотографиями заявку проиллюстрировать. Ведь, как говорят китайцы, одна картина лучше десяти тысяч слов.

Читайте также: Комплексное благоустройство дойдет до отдаленных районов

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