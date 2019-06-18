Жара, солнечные удары и ядовитые пауки. Как москвичам пережить это лето

Москвичам следует запастись водой и купить солнцезащитные очки с зонтиками, ведь до конца текущей недели жара вряд ли покинет московский регион, заявили в Гидрометцентре России.

— В настоящий момент мы заняты детальным просчетом погоды на грядущие дни, и по первичным данным уже можно сказать, что подобная жаркая погода сохранится как минимум до воскресенья. К сожалению, говорить конкретные вещи о начале следующей недели пока еще рано, — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — На этой неделе жаркая, с минимумом осадков, погода связана с тем, что в европейской части страны установился так называемый блокирующий антициклон. Он не дает влажным атлантическим воздушным массам проникнуть в центральную часть России. Вот на Урале и в Западной Сибири стоит ожидать осадков с похолоданием, однако в нашем регионе сохранится сухая и жаркая погода.

Тем не менее, подчеркнул метеоролог, устойчивость — далеко не самая хорошая вещь. Если подобные явления происходят летом, то приводят к усиленной жаре, засушливости и повышенной пожароопасности, так что лучше, если период погодного застоя окончится как можно раньше.

Впрочем, подобные вести могут обеспокоить многих метеозависимых москвичей, которые боятся пострадать от столь продолжительного повышения температуры. Однако, на самом деле, беспокоиться не о чем, так как современные исследования показывают, что подобные состояния — исключительно в голове.

— Практика показывает, что изменение состояния здоровья при разных климатических условиях связано с тем, что люди запоминают погоду в момент своего плохого самочувствия, проводя параллели между этими фактами, автоматически «программируют» себя. Наиболее часто этим страдают хронические больные, подростки и женщины в период менопаузы. То есть все те, у кого случаются частые перепады настроения, — заявил терапевт Ярослав Васьков. — Метеозависимым в жару можно посоветовать то же, что и другим — пить больше жидкости и как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

Впрочем, подобные вести могут обеспокоить многих метеозависимых москвичей, которые боятся пострадать от столь продолжительного повышения температуры Фото: Сайт Сергея Собянина (https://www.sobyanin.ru/)

Еще одним поводом для беспокойства москвичей стала активизация ядовитых пауков. Согласно различным источникам, в столице зафиксировано два случая укусов каракурта из рода черных вдов. Такие членистоногие активнее распространяются при повышенных температурах, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев. Однако арахнолог и старший научный сотрудник в лаборатории артропод Палеонтологического института Российской академии наук Кирилл Еськов опроверг это заявление.

— Во-первых, мы не можем с точностью утверждать, был ли это укус каракурта. Во-вторых, на вопрос о том, живет ли черная вдова в окрестностях Москвы и может ли она тут существовать в принципе, я тоже отвечу отрицательно. Я могу допустить, что завоз может быть чего угодно и откуда угодно. Соответственно, и единичный случай укуса тоже может произойти. Ну привезли случайно из тропиков в ящике с бананами паука, при нынешних скоростях и возможностях перемещения по миру это возможно. Но речь идет именно об малой вероятности укуса. Никаких специальных мероприятий по этому поводу проводить не нужно. Можно, разве что, перекреститься, чтобы такого не произошло, — сказал Кирилл Еськов.

Арахнолог отметил, что в московском регионе опасность могут представлять разве что южнорусские тарантулы, которые обитают на крайнем юге МО, в долине Оки, на остепненных участках. Но даже укус тарантула — это гораздо менее опасная вещь, чем, например, нападение шершня, который водится повсюду.

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