Москвичей пригласили на фестиваль садов и цветов в «Музеоне»

С 10 июля по 21 июля в парке искусств «Музеон» пройдет восьмой Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019 — главное событие в области ландшафтного дизайна в России. В «Музеоне» появятся выставочные сады, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами.

Темой фестиваля в этом году стал театр. Победителя определит международное жюри, которое традиционно возглавит судья Королевского общества садоводов Великобритании Джеймс Александр-Синклер. Кроме него, судить работы будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции, княгиня Марисоль де ла Тур д'Овернь и другие признанные эксперты.

Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создадут известные российские дизайнеры моды в специальном проекте «Дефиле садов». Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие известные модельеры воплотят свои смелые творческие идеи, создав изысканную коллаборацию моды и ландшафтного искусства.

Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создадут известные российские дизайнеры моды в специальном проекте «Дефиле садов» Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Президент Moscow Flower Show Карина Лазарева: «Moscow Flower Show в этом году проводится уже в восьмой раз, и все эти годы фестиваль является законодателем моды в ландшафтном дизайне. В этом году мы пошли еще дальше и интегрируем модные тенденции в сады в буквальном смысле. Мы пригласили самых известных модельеров, чтобы они создали свое авторское видение сада, а воплотить его им помогут мастера ландшафтного искусства».

Еще одним новшеством этого года станет проведение первого ночного светового шоу в садах Gardens Night Light. Во всех садах на территории фестиваля зажгутся тысячи огней, и на одну ночь пространство «Музеона» превратится в сказочный лес.