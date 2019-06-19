Названы регионы с самыми высокими пенсиями
Министерство труда и социального развития составило доклад на основе данных Пенсионного фонда России о том, в каких субъектах федерации самые высокие пенсии.
Самые высокие выплаты пенсионеры получают в Чукотском автономном округе (27 тысяч рублей), Ненецком автономном округе (24 тысячи рублей), в Магаданской области и Камчатском крае (по 23,3 тысячи рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (22,6 тысячи рублей), в Ханты-Мансийском автономном округе (22,5 тысячи рублей, на Дальнем Востоке (16,5 тысячи рублей).
Антилидерами признаны Дагестан и Кабардино-Балкария (по 11,9 тысячи рублей), а также Калмыкия (12,7 тысячи рублей), сообщает «Российская газета».
Ранее Минтруд подсчитал, что каждый пятый пенсионер не желает завершать карьеру: из 43,871 миллиона пенсионеров в стране продолжают работать 9,669 миллиона человек.
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