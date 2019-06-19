Дональд Трамп напомнил про «российский обман»
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что является самым жестким по отношению к России американским лидером.
Трамп напомнил про «российский обман», когда его предшественник Барак Обама пытался закулисно договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, но из-за невыключенного микрофона это стало достоянием общественности.
Американский лидер также напомнил, что ввел антироссийские санкции, нарастил военную мощь США и позаботился об альтернативном источнике энергии для Европы, сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп обвинил The New York Times в госизмене, назвав издание врагом Америки, за публикацию о кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
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