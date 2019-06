Дональд Трамп прокомментировал информацию о кибератаках США на Россию

Глава США Дональд Трамп отреагировал на материал, который опубликовала американская газета. В статье The New York Times сообщалось, что американские власти участили кибератаки на российскую энергосистему.

Президент заявил, что данное СМИ хватается за непроверенную и ложную информацию, потому что у него сейчас не самое лучшее время.

— Это настоящая измена со стороны когда-то великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-то сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране, — написал в своем Twitter-аккаунте Дональд Трамп.

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!