Дональд Трамп официально объявил о намерении переизбираться
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что начинает избирательную кампанию в рамках участия в выборах главы государства, которые пройдут в 2020 году.
Таким образом, Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться на второй президентский срок, призвав своих сторонников и всех желающих покончить с «этой коррумпированной системой» проголосовать за него.
По утверждению Трампа, за прошедшие два с половиной года руководства США ему удалось сделать так много, как не удавалось еще никому — поэтому он решил вновь бороться за президентское кресло, сообщает ТАСС.
Ранее Дональд Трамп заявил, что является самым жестким по отношению к России американским лидером.
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