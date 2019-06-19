МГУ имени Ломоносова попал в список 100 лучших университетов мира
• 07:46 • 19 июня 2019
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МГУ имени Ломоносова расположился на 84 позиции
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Британская компания Quacquarelli Symonds составила рейтинг тысячи лучших университетов мира. В список попали 25 вузов из России.
Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в список 100 лучших университетов, расположившись на 84 позиции. По сравнению с прошлым годом столичный вуз поднялся на шесть строчек.
Кроме того, Новосибирский государственный университет и СПбГУ заняли 231 и 234 место соответственно. Массачусетский технологический институт возглавил рейтинг. В тройке лидеров также оказались Стэнфордский и Гарвардский университеты. Полный список опубликован в исследовании QS World University Rankings 2020.
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