Территория у строящейся станции метро «Окская» будет благоустроена
Работы по благоустройству территории начались около станции «Окская» Некрасовской линии метрополитена. По плану сначала будет благоустроен участок протяженностью 15 километров и площадью почти 19 гектаров, затем работы продолжатся на территории района.
На участке уже установлены ограждения и временные знаки с информацией о ремонте, организованы пути обхода. Сейчас рабочими ведутся ремонт асфальтобетонного покрытия и установка бордюрного камня. Как сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы, на территории будет уложено почти 92 тысячи квадратных метров газона, установлено 545 опор освещения с энергосберегающими лампами и около 100 лавок и урн, оборудованы две детские и одна спортивная площадки, а осенью также высажены около 60 деревьев и 760 кустарников. К концу года все работы по благоустройству будут завершены.
Станция «Окская» располагается в Юго-Восточном административном округе Москвы, на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы, и входит в состав участка Некрасовской линии метро, открытой в начале июня. В этом году будут открыты еще четыре станции новой линии, в том числе и станция «Окская».
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